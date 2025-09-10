По информации портала, она находится в больнице

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Супруга бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала жива и находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил портал Khabarhub со ссылкой на руководство медучреждения.

Во вторник Khabarhub сообщил, что женщина погибла после нападения участников беспорядков на резиденцию экс-премьера. Согласно последним данным портала, она получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии.

В Катманду и других городах Непала в понедельник и вторник прошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Премьер-министр страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Беспорядки также вспыхнули на границе Непала и Индии, КПП перекрыты.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. На текущий момент известно о 25 погибших и более 600 получивших увечья. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 10 сентября армия Непала объявила о введении комендантского часа, а также о подготовке к переговорам с представителями протестующих по выводу страны из кризиса.