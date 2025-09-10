К тушению горящего в Некрасовском склада привлекли вертолет Ми-8

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. МЧС привлекло вертолет к тушению крупного пожара в поселке Некрасовский , сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"К ликвидации пожара в Подмосковье привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - сказали в министерстве.

Позднее в ведомстве сообщили, что привлекли к тушению еще один вертолет.

"К ликвидации привлечено два вертолета Ми-8 МЧС России. Произошло частичное обрушение конструкций здания", - сказали в МЧС.

По уточненным данным, площадь пожара составляет 12 тыс. кв. м.