В аэропорту Геленджика сняли ограничения

Один самолет ушел на запасной аэродром

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Ограничения на выпуск и прием самолетов, которые ранее вводились в аэропорту Геленджика для обеспечения безопасности, сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Геленджик: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в период ограничений один самолет ушел на запасной аэродром.

Временные ограничения на работу аэропорта Геленджика были введены в 12:09 мск, аэропорт не принимал и не выпускал самолеты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности. Ранее в аэропорту Геленджика сообщали о задержке вылета двух рейсов - в Москву (Шереметьево) и Санкт-Петербург (Пулково).