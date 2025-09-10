Экс-главу Курской области Алексея Смирнова подозревают во взятке

Как сообщил в суде гособвинитель, речь идет о взятке в особо крупном размере

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

"В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказал гособвинитель.

Кроме этого, Смирнов обвиняется в одном эпизоде особо крупного мошенничества при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Он признал вину и помогает следствию раскрыть все эпизоды преступной деятельности фигурантов.

По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий фигурантов и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО "Корпорация развития Курской области" организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

