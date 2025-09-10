В Дагестане завели дело после нападения двух женщин на мать с детьми

Потерпевшей причинен легкий вред здоровью

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с малолетними детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о применении насилия в отношении местной жительницы и ее малолетних детей в одном из дворов города Махачкалы. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 7 сентября во дворе многоквартирного жилого дома по улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале две жительницы республики из хулиганских побуждений применили насилие к местной жительнице с малолетними детьми. Потерпевшей причинен легкий вред здоровью.