Ганчев: ВСУ разрушили пять домов в селах на освобожденной территории Харьковщины

Мирные жители не пострадали, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Лиман Второй, Станция Тополи и Пески на освобожденной российскими войсками части Харьковской области, разрушив пять домов и повредив здание школы. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

"Боевики киевского режима в очередной раз обстреляли освобожденную территорию Харьковской области. В результате обстрелов мирные жители не пострадали. Разрушены пять домовладений и кровля школы в селе Станция Тополи", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, жителям поврежденных домов будет оказана помощь.