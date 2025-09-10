Наталья Ермаченко обвиняется в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему руководителю свердловского отделения "Движения первых" Наталье Ермаченко по делу о мошенничестве, апелляционную жалобу на который подала защита. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее Ермаченко назначили три года шесть месяцев колонии общего режима, штраф в размере 100 тыс. рублей, а также в отношении нее были удовлетворены гражданские иски на сумму почти 5 млн рублей.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, квалификацию действий осужденной, а также назначенное наказание оставил без изменения. При этом суд апелляционной инстанции отменил приговор суда первой инстанции в части неразрешения вопроса о конфискации денежных средств по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело в этой части передано на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Судом было установлено, что с марта 2022 года по декабрь 2023 года Ермаченко похитила более чем 4,7 млн рублей, которые были выделены в рамках нацпроекта "Образование". Средства она потратила на покупку квартиры. Ермаченко признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере, с использованием служебного положения).