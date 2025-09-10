По факту происшествия проводится проверка

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух автобусов произошло в Омске. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, пострадали четыре пассажира.

"В результате ДТП пострадали четыре пассажира ПАЗа - женщины 1954, 1956, 1957, 1989 г. р., предварительно, у них диагностированы ушибы. Проводится дальнейшая проверка", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в 16:10 (13:10 мск) в Октябрьском округе на улице Богдана Хмельницкого. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ с восемью пассажирами в салоне не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автобус "Нефаз" с тремя пассажирами.