МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам уголовного дела о хищениях средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево до ноября. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Срок ареста для обвиняемых по настоящему уголовному делу продлен до ноября", - заявили правоохранители.

Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 158 (кража), ст. 159 (мошенничество) и ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) УК РФ.

Суд также продлил срок содержания под стражей одному из организаторов преступной схемы Алексею Кабочкину.