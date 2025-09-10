Среди пострадавших двое детей

КЕМЕРОВО, 10 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на трассе Кемерово - Новокузнецк в Кемеровской области, пострадали пять человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. Для возможного оказания помощи водителю Toyota на обочине остановились три автомобиля. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze, двигавшийся в попутном направлении, допустил занос, в результате чего совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль ВАЗ-2112", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмы получили водитель Chevrolet, а также водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля. По факту ДТП проводится проверка, прочие обстоятельства произошедшего устанавливаются.