Среди них ученик и преподаватель, передает газета

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженный ножом человек напал на учеников лицея (старшей школы) в Антибе на юге Франции, три человека пострадали. Об этом сообщает региональная газета Nice Matin.

Нападение произошло примерно в 14:00 по местному времени (15:00 мск). Вооруженный человек, одетый в военную форму, зашел в здание и напал на находившихся там людей. По последним данным, три человека пострадали от его рук, среди них 16-летний учащийся лицея и 53-летняя преподаватель, получившая тяжелые ранения. Ее срочно госпитализировали в ближайшую больницу. О третьем пострадавшем пока ничего неизвестно.

"Преступник был обезврежен благодаря замечательному хладнокровию директора учебного заведения и присутствовавших на месте сотрудников", - приводит газета заявление мэра города Жана Леонетти. Как уточняет издание, его удалось закрыть в кабинете директора, где его задержали прибывшие на место сотрудники полиции.

По предварительным данным, задержанный - бывший ученик этого лицея. Мэр города охарактеризовал его как "изолированного" человека. О его мотивах пока ничего не известно. Одна из преподавательниц лицея рассказала изданию, что в это время в школе было мало людей, некоторые ученики ушли на обед. Также она уточнила, что территория учебного заведения довольно обширна и плохо охраняется.