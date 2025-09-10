Он и его бывший заместитель Алексей Дедов обвиняется в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы на 3 месяца продлил содержание под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и его бывшему заместителю Алексею Дедову, обвиняемым в особо крупном мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении Смирнова А. Б. до 15 декабря и Дедова А. В. - до 16 декабря", - сказала судья.

Как сообщал ТАСС, Смирнову предоставлена государственная защита в рамках заключения им сделки со следствием. Также его бывший заместитель Дедов заключил сделку со следствием. Они оба признали вину и активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности фигурантов, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.

Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший заместитель экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ).

В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков. В отношении Грабина, Лукина, Спиридонова и Воловикова эпизод хищения на сумму около 152 млн рублей выделен в отдельное производство, фигурантов ограничили в ознакомлении с материалами дела. В ближайшее время оно будет направлено в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения, а затем направлено в суд для рассмотрения по существу.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более чем 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.