Орловскому подростку дали пять лет за участие в террористической организации

Также фигурант размещал в интернете публикации, в которых одобрял действия, связанные с насилием

ОРЕЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил пять лет лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнему жителю Кромского района Орловской области по делу об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летнего жителя Кромского района Орловской области. <...> С учетом позиции государственного обвинения судом виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении. Фигурант дела признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, с февраля по сентябрь 2024 года подросток активно участвовал в деятельности террористических организаций, размещал в интернете публикации, в которых одобрял действия, связанные с насилием. "Кроме того, он изобразил в общественном месте в поселке Кромы символику одной из террористических организаций", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области.