Игоря Королева не должны были переводить в другую тюрьму, поскольку ему еще не вынесли приговор, указал вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россиянин Игорь Королев, которого в Австралии обвиняют в "подготовке к шпионажу" в пользу России, перевели в тюрьму Woodford Correctional Centre. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

"Ранее Королев содержался в соседнем СИЗО со своей женой Кирой Королевой. Женщина находится под арестом по аналогичному обвинению, при этом у нее очень серьезные проблемы с сердцем, ее жизни угрожает опасность, а в СИЗО ей не оказывают необходимую медпомощь. Когда она узнала, что ее мужа перевели в другой регион, у нее случился очередной сердечный приступ", - сказал он.

По словам правозащитника, Королева не должны были переводить в другую тюрьму, поскольку ему еще не вынесен приговор. Ранее Игорь Королев содержался в следственном изоляторе предварительного заключения, однако теперь его поместили в Woodford Correctional Centre, где отбывают сроки уже осужденные граждане. Он отметил, что сейчас это учреждение переполнено, и указал на неправомерность перевода подозреваемых лиц в тюрьму для осужденных по тяжким статьям. Вице-президент ЕКЦС считает перевод незаконной попыткой властей Австралии оказать давление на гражданина РФ.

"Состояние здоровья господина Королева также вызывает большие опасения, он в состоянии огромного стресса после перевода. Он очень переживает за свою жену. Он сообщил близким, что в тюрьме его перевели в очень грязную и очень маленькую камеру, еда гораздо хуже, ходят странные молодые парни в спортивных костюмах, что может свидетельствовать о давлении на него", - рассказал правозащитник.

Мельников отметил, что жена Королева также рассказала о своих опасениях за здоровье матери, которая последнее время стала часто падать в обморок. Правозащитник считает, что противозаконные действия австралийских властей по отношению к Королевым можно квалифицировать как пытки, и надеется на реакцию международных организаций. Он также отметил, что Австралией так и не представлено никаких реальных доказательств шпионажа супругов.