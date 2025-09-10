Еще двое пострадали

УФА, 10 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате два человека погибли, двое пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"При выезде со второстепенной дороги на главную "Лада Гранта" совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107. Водитель ВАЗ-2107 и его пассажирка скончались до приезда скорой помощи, водителя и пассажира "Лады Гранта" с многочисленными травмами госпитализировали", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 77-м км автодороги Бураево - Старобалтачево - Куеда в Татышлинском районе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.