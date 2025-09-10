В беседе с ТАСС он рассказал, что в тот момент его не было дома

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД провели осмотр подмосковного частного дома правозащитника Александра Ионова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Несколько оперативных сотрудников полиции пришли в дом к Ионову и провели там оперативно-разыскные мероприятия. Самого правозащитника в доме в момент визита правоохранителей не было, полицейские зашли внутрь здания самостоятельно", - сказал собеседник агентства, который не привел иных деталей.

Сам Ионов в беседе с ТАСС подтвердил визит полицейских в его дом. "Это действительно произошло. В момент их прихода меня не было", - сказал он. По словам правозащитника, он не понимает, чем вызван визит правоохранителей, и написал заявление в МВД и Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.