МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Столичный суд заключил под стражу пособника аферистов, который украл из квартиры родителей обманутой школьницы 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал соучастнику телефонных аферистов меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ведомстве.

Как рассказали в столичной прокуратуре, девочке позвонил неизвестный и представился сотрудником службы доставки, она продиктовала ему код из СМС. После этого последовали звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов и банка. Звонившие сообщили, что девочке необходимо "задекларировать все имеющиеся дома деньги". Жертве угрожали уголовной ответственностью родителей.

Затем злоумышленники попросили школьницу перейти по ссылке на диалог в приложении для видеоконференций, а после включить видеосвязь и показать обстановку квартиры. Для "декларирования ценностей" они убедили ее открыть сейф и отдать содержимое якобы представителю банка, на что несовершеннолетняя согласилась. "Поскольку открыть сейф она не смогла, телефонные аферисты пообещали ей помощь специалиста, которого надо впустить в квартиру, отключив при этом камеры наблюдения. Выполняя все указания звонившего, школьница отключила видеонаблюдение, впустила в квартиру прибывшего к ней "специалиста", а сама пошла встречать маму. После визита лжеработника банка из сейфа в квартире пропали денежные средства на общую сумму 3 млн рублей", - добавили в надзорном ведомстве.

Задержанный участник схемы рассказал правоохранителям, что нашел подработку в интернете. В его задачи входило выполнение поручений от криминальных работодателей. Например, он забирал и передавал деньги, в том числе вскрыл сейф в указанной ему квартире, забрал его содержимое и передал через службу доставки по необходимому адресу. За это мужчина получил 10 тыс. рублей.