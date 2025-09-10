Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что как только КНС выйдет на стабильный режим работы, планируется немедленно запустить водозаборный узел и начать плановое возобновление подачи воды в дома

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Жители 25 многоквартирных домов в подмосковном поселке Голубое ожидают подачу горячей и холодной воды. Об этом сообщил ТАСС глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

"Лично контролирую ход работ по восстановлению работы канализационно-насосной станции (КНС) в Голубом. <…> Энергетики завершили подключение питающего кабеля к основному насосу. Это ключевой этап - без питания станция работать не может", - добавил он в своем Telegram-канале.

Глава также написал, что как только КНС выйдет на стабильный режим работы, планируется немедленно запустить водозаборный узел и начать плановое возобновление подачи воды в дома.

"Мы знаем о проблеме с засорением малого насоса салфетками. Его уже прочистили. Для полного исключения таких сбоев в будущем на место уже доставлен новый, более современный насос из Волоколамска", - отметил Михальков.

По его словам, подвоз питьевой воды производится Мособлводоканалом, подведомственным Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области, по адресам: Парковый бульвар вблизи домов № 2, № 5, № 7А и Тверецкий проезд между домом 16 корпус 2 и домом 16 корпус 3.

"Ситуация полностью на контроле. Здесь вместе со мной работает заместитель по ЖКХ Леонид Степанов и все профильные специалисты. Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть воду в ваши дома в кратчайшие сроки. Благодарю за понимание и терпение! Обещаю держать вас в курсе всех новостей. Дополнительно на все имеющиеся вопросы всегда готовы ответить специалисты горячей линии округа: 8 (800) 201-67-47", - заверил глава городского округа.