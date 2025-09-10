Жизненно важная инфраструктура Кубы обеспечена энергией на фоне общего отключения света, сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности республики

ГАВАНА, 10 сентября. /ТАСС/. Сложности с движением транспорта наблюдаются на улицах Гаваны из-за неработающих светофоров. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы.

При этом жизненно важная инфраструктура на большей части территории острова обеспечена электроэнергией на фоне общего отключения света в стране, сообщило министерство энергетики и горнорудной промышленности карибской республики в своем посте в Х.

Утром в среду Минэнерго Кубы и Национальная электроэнергетическая компания страны сообщили об отключении национальной системы электроснабжения после выхода из строя основной теплоэлектростанции Antonio Guiteras.