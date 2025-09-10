С экс-главы Нижнего Новгорода и его бывшей жены взыскивают еще 2 млрд рублей

Денежные средства обратят в доход государства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Семеновская городская прокуратура Нижегородской области взыскивает еще более 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и его бывшей жены, сообщили в надзорном ведомстве.

"Прокуратура предъявила в Семеновский районный суд исковое заявление к Олегу Сорокину и его бывшей супруге об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот", - говорится в сообщении. Сумма составляет более 2 млрд рублей.

Установлено, что бывший глава города, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство при осуществлении хоздеятельности ООО "Специализированный застройщик "Старт-строй", в котором его жене Эладе Нагорной принадлежали 60% доли в уставном капитале.

Компания была задействована в преобразовании незаконного обогащения в иные активы, а также формировании под видом чистой прибыли денег, производных от извлеченного коррупционного дохода. При этом в период с 2016 по 2022 год организацией осуществлена выплата Нагорной дивидендов в сумме свыше 2 млрд 65 млн рублей. В связи с этим прокуратура предъявила в Семеновский районный суд исковое заявление к Олегу Сорокину и его бывшей жене.

В сентябре 2025 года в прокуратуре Нижегородской области сообщили, что с Сорокина взыскали более 1 млрд рублей. Он занимался коммерческой деятельностью, несмотря на требования антикоррупционного законодательства. При этом ранее с него и аффилированных с экс-мэром лиц в доход государства было обращено 1,5 млрд рублей.