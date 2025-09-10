В ДНР 137 аварийных бригад восстанавливают водоснабжение

Для улучшения ситуации регионы-шефы отправили в республику дополнительное количество аварийно-восстановительных бригад и водовозов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. 137 аварийных бригад задействованы в восстановлении водоснабжения Донецкой Народной Республики, сообщили в Минстрое России по итогам встречи министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина c главой ДНР Денисом Пушилиным.

"Вопрос воды остается в центре внимания и для ДНР, и для федерального центра. Ситуация отрабатывается в планомерном системном режиме. <...> Для улучшения ситуации регионы-шефы отправили в ДНР дополнительное количество аварийно-восстановительных бригад и водовозов. Вода доставляется на специализированные площадки в городах и населенных пунктах. Всего в ремонте сетей ДНР задействовано 234 аварийные бригады, состоящих из более чем 1,2 тыс. человек. Непосредственно на системе водоснабжения и водоотведения сформировано 137 аварийных бригад", - сказано в сообщении.

В Минстрое России добавили, в совещании принял участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Валерий Леонов. Обсуждали также продолжение восстановительных работ и реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"Отдельно обсудили восстановление прифронтовых районов Донецка, где оперативная обстановка позволяет проводить необходимые работы. В настоящее время решается задача по приоритизации объектов, в том числе с учетом подготовки социальной инфраструктуры к отопительному сезону", - сказали в Минстрое.