ДОХА, 10 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате ударов ВВС Израиля по объектам хуситов в йеменской столице Сане и провинции Эль-Джауф выросло до 35, раненых - до 131. Об этом сообщило министерство здравоохранения в сформированном хуситами правительстве.

"В результате израильской агрессии в столице Сане и провинции Эль-Джауф погибли 35 человек, ранения получил 131 человек", - приводит заявление ведомства подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah.

10 сентября ВВС Израиля нанесли серию ударов по объектам "Ансар Аллах" в йеменской столице Сане и в провинции Эль-Джауф, которые находятся под контролем хуситов. Как уточнили в израильской армии, целями стали военные лагеря мятежников, штаб-квартира пресс-службы движения, а также хранилище топлива. По сведениям источника ТАСС, израильская авиация также поразила здание Минобороны хуситов и генеральный штаб повстанцев в Сане. Как утверждает военный представитель "Ансар Аллах", Израиль атаковал только гражданские объекты, в том числе офисы двух газет.