В то же время Александер Добриндт заметил, что полиция пока не может точно сказать, действительно ли опубликованное в интернете признание принадлежало злоумышленникам

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что поджог опор ЛЭП на юго-востоке Берлина, предположительно совершенный левыми активистами, является целенаправленным и тщательно спланированным актом.

"Поразительно, что эти распределительные станции были выбраны целенаправленно, а не произвольно", - сказал Добриндт. Его слова приводит агентство DPA. "Это означает, что они должны были к этому подготовиться, им нужно было провести анализ, чтобы определить, где они хотели повредить электросеть, чтобы причинить максимальный ущерб", - подчеркнул министр. В то же время глава МВД ФРГ заметил, что полиция в настоящее время не может точно сказать, действительно ли опубликованное в интернете признание принадлежало злоумышленникам.

По данным оператора электросети, масштабное отключение электроэнергии на юго-востоке Берлина уже стало самым продолжительным подобным отключением в столице ФРГ как минимум за 25 лет. Ведутся ремонтные работы. Ожидается, что электроснабжение всех потребителей будет восстановлено не позднее вечера четверга.

Порядка 50 тыс. домохозяйств в разных районах на юго-востоке Берлина в ночь на вторник остались без электроэнергии. Полиция изначально сообщала, что поджог мог быть совершен по политическим мотивам, но не приводила детали. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. В последний раз отключения такого масштаба произошли в 2019 году в том же районе Кёпеник, когда из-за ошибки во время строительных работ без света остались около 30 тыс. домохозяйств.