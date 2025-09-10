Ейский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск жительницы города и ее несовершеннолетней дочери, присудив им по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Ейский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск жительницы города и ее несовершеннолетней дочери к воинской части Восточного военного округа, взыскав с учреждения по 500 тыс. рублей компенсации морального вреда, полученного в результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске в 2022 году, следует из данных картотеки суда.

17 октября 2022 года во дворе жилой многоэтажки в Ейске упал военный самолет Су-34, произошел пожар. В результате ЧП погибли 16 человек, еще 43 пострадали. В получившей повреждения девятиэтажке были полностью демонтированы четыре подъезда, жильцов расселили до полного окончания работ. Власти Краснодарского края 20 декабря 2023 году передали жителям ключи от квартир в восстановленных подъездах дома.

"Исковые требования Критининой С. И. к ФКУ "Управление Восточного военного округа", Министерству обороны Российской Федерации о компенсации морального вреда удовлетворить частично. Взыскать с ФКУ "Управление Восточного военного округа" в пользу Критининой С. И. компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, в пользу несовершеннолетней Критининой А. компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей. В остальной части иска отказать", - сказано в материалах дела.

Там отмечается, что истец Критинина и ее несовершеннолетняя дочь находились дома в момент падения самолета. Обе получили легкие телесные повреждения: мать - отравление продуктами горения, ребенок - отравление угарным газом и кровоподтеки в области коленных суставов. "Данное телесное повреждение причинило легкий вред здоровью, так как вызвало кратковременное его расстройство (временную нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель", - говорится в картотеке.

Из материалов следует, что Минобороны настаивало на том, что надлежащим ответчиком по иску должна быть администрация Ейского городского поселения, которая приняла меры в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации. Однако суд признал, что Су-34 является источником повышенной опасности и принадлежит войсковой части, входящей в состав Восточного военного округа, что делает ФКУ "Управление восточного военного округа" ответственным в гражданско-правовом порядке.

Министерство обороны РФ признано ответственным в порядке субсидиарной ответственности в случае недостаточности средств у воинской части.