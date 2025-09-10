Ведутся ее поиски, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Собака вырвалась из клетки и выбежала из поезда Новороссийск - Екатеринбург, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"О перевозке животного поездом № 526 Новороссийск - Екатеринбург. В пути следования проводники ухаживали за животным согласно действующему регламенту: предоставляли питание и воду, переданные отправителем вместе с собакой. В момент очередной смены питьевой воды, собака вырвалась из клетки", - говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, работники поездной бригады предприняли все возможные меры по предотвращению выхода животного на улицу. Однако собаке удалось выбежать на платформу.

"В настоящее время ведутся поиски сбежавшего животного к ним привлечены как сотрудники Федеральной пассажирской компании, так и волонтеры. Размещены соответствующие объявления в социальных сетях. Сегодня собаку видели в городе, однако прохожие поймать ее не смогли, поиски продолжаются", - отметили в ФПК, добавив, что сотрудники компании находятся на связи с отправителем.