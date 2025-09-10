Пострадавшая была госпитализирована

БЕЛГОРОД, 10 сентября. /ТАСС/. Девочка-подросток пострадала в результате детонации украинского дрона в поселке Дубовое Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"По уточненной информации, в поселке Дубовое Белгородского района после детонации беспилотника пострадал 14-летний ребенок. Девочка, получившая сотрясение мозга, госпитализирована в детскую областную клиническую больницу", - написал он.

Ранее Гладков сообщал, что в поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоквартирных домов.

Также 10 сентября в городе Грайвороне при атаке дрона мужчина получил осколочное ранение головы. По словам губернатора, пострадавшему оказали необходимую помощь в областной клинической больнице, он будет лечиться амбулаторно.

В Белгороде после атак беспилотников выявлены повреждения четырех многоквартирных и пяти частных домов, двух административных зданий и социального объекта. Осколками посечены восемь транспортных средств.