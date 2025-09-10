Заведено уголовное дело о незаконной охоте

КАЛИНИНГРАД, 10 сентября. /ТАСС/. Браконьеры застрелили в Калининградской области рысь, занесенную в Красную книгу, возбуждено уголовно дело о незаконной охоте. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"По версии органа предварительного расследования, в сентябре 2025 года в лесополосе вблизи поселка Добрино Гурьевского района осуществлен незаконный отстрел рыси, охота на которую полностью запрещена в связи с тем, что она занесена в Красную книгу Калининградской области", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), ход расследования которого находится на контроле прокуратуры Гурьевского района.

Сотрудники организации в "Биосферы Балтики" пытались спасти раненую рысь, о чем рассказали в своем Telegram-канале, однако "животное погибло, не справился организм".

Рысь занесена в Красную книгу России, где указано, что она является редким и уязвимым видом. Ее численность значительно сократилась из-за охоты, разрушения лесов и утраты естественного ареала обитания.