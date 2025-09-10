Прокуратура проводит проверку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Катер с пассажирами сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге. По факту происшествия проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, катер с пассажирами на борту по техническим причинам потерял ход, дрейфовал в акватории реки Екатерингофки и сел на мель в Финском заливе", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пассажиров перевезли на берег на другом судне. Катер отбуксирован к месту стоянки. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.