Для их эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и силы экстренных служб, добавила Клара Бругада

МЕХИКО, 11 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 57 человек пострадали в результате взрыва газовой автоцистерны в столице Мексики. Об этом заявила мэр города Клара Бругада.

"Газовая автоцистерна объемом 49,3 тысячи литров, по предварительной версии, перевернулась. Точные причины происшествия предстоит установить прокуратуре. После опрокидывания произошла серия взрывов. В результате 57 человек получили ранения и были доставлены в разные больницы", - сообщила мэр в видеообращении, опубликованном в Х. Повреждения получили также 18 автомобилей.

"Девятнадцать пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации использовались вертолеты, кареты скорой помощи и все силы экстренных служб, прибывшие на место", - добавила она.