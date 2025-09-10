Во Владивостоке раскрыли убийство 26-летней давности

Мотивом преступления стала личная неприязнь

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю установили обстоятельства убийства молодого человека, произошедшего в 1999 году во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления. Задержан 55-летний подозреваемый.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю установлены обстоятельства убийства мужчины, который был обнаружен в лесном массиве недалеко от пляжа "Змеинка" во Владивостоке 26 лет назад. По подозрению в совершении убийства задержан 55-летний мужчина. По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Второй соучастник объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 1999 года в небольшом лесу около пляжа "Змеинка" во Владивостоке задержанный совместно с другим соучастником нанес 23-летнему потерпевшему несовместимые с жизнью раны. После убийства соучастники пытались сжечь тело. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения, возникшие из-за подозрения в угоне потерпевшим автомобиля.

"В ходе работы по уголовным делам прошлых лет был установлен свидетель убийства на "Змеинке". Благодаря свидетельским показаниям стали известны лица, причастные к совершению преступления. В отношении свидетеля проведено психофизиологическое исследование с применением полиграфа, которое подтвердило правдивость его показаний. Кроме того, с его участием проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя СКР Приморья фигурант взят под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что преступление раскрыто благодаря совместной работе сотрудников СК и МВД России.