Автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП на трассе в поселке Паратунка на Камчатке, еще один пассажир доставлен в реанимацию, сообщили ТАСС в краевой Госавтоиспекции.

"Водитель автомобиля Toyota Corolla не учел дорожные и метеорологические условия, съехал с дороги с последующим наездом на дерево", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, третий пассажир выжил, он доставлен в реанимацию Елизовской районной больницы. Его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.