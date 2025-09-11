Отец убитого на американском фестивале Burning Man омича обратился к Трампу

Федеральный орган США так и не приступил к расследованию, сообщил родитель умершего

ОМСК, 11 сентября. /ТАСС/. Отец убитого в США уроженца Омска Вадима Круглова попросил помощи у президента Дональда Трампа в расследовании убийства сына. С момента обнаружения тела на фестивале Burning Man прошло уже больше недели, а результатов расследования нет, поделился с ТАСС Игорь Круглов.

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада, где десятки тысяч человек застряли на площадке мероприятия из-за дождей, погиб при невыясненных обстоятельствах. Как сообщили американские СМИ, тело жертвы было найдено 30 августа. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. Расследуется дело об убийстве.

"Расследованием занимается один местный шериф, а федеральный орган США так и не приступили к нему, как будто не слышал об этом. Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына", - говорит отец убитого в видеообращении, которое есть в распоряжении ТАСС.

Как отметил Круглов в беседе с ТАСС, в ближайшее время доверенные люди получат тело Вадима для кремации и передачи семье.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man проходил рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, в этом году - с 28 августа по 5 сентября. 1 сентября там начались сильные дожди, в результате чего ведущие из города шоссе были закрыты, аэропорт прекратил работу.