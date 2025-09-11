На компанию из-за ДТП с экскурсионным автобусом у Хабаровска завели свыше 20 дел

В частности, перевозчик не обеспечил контроль за техническим состоянием предоставленного для поездки транспорта, отметили в региональной прокуратуре

ХАБАРОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов завели свыше 20 уголовных дел в отношении компании и ее руководителя после аварии с перевозившим детей автобусом, которая произошла у Хабаровска в июне 2025 года. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Прокуроры проверили соблюдение законодательства при перевозке детей в зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева, которую осуществляла кампания "Багира". "В связи с нарушениями, допущенными в сфере предпринимательской деятельности, дорожного движения, воспрепятствованием законной деятельности должностного лица органа государственного контроля надзорным и контролирующим ведомствами в отношении ООО "Багира" и его директора возбуждено 23 дела об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Проверка показала, что детей перевозили на основании заключенного со школой договора. Однако автобус и водитель, определенные его условиями, были заменены без указания причин, перевозчик не обеспечил контроль за техническим состоянием предоставленного для поездки транспорта. Вопреки требованиям закона, решение о перевозке детей принято в отсутствие надлежащего согласования с Госавтоинспекцией.

Помимо этого, в компании не соблюдались требования к оформлению путевых листов, продолжительности рабочего времени и режима отдыха водителей, не проводились обязательные медицинские осмотры, предрейсовый контроль технического состояния автобусов.

Прокуратурой внесены представления руководителям образовательного учреждения и организации-перевозчику. По результатам их рассмотрения виновные должностные лица дисциплинарно наказаны. Организована работа по предъявлению в суд исковых заявлений в интересах пострадавших о взыскании с компании компенсации морального вреда. В суды уже предъявлены иски с требованиями о компенсации 150 тыс. рублей. Также прокуратура продолжает контролировать ход и результаты расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Авария произошла 6 июня в селе Воронежское-2 у Хабаровска. Опрокинулся перевозивший детей автобус, который направлялся в зоосад в рамках экскурсии. Участниками аварии стали дети в возрасте от 7 до 14 лет из оздоровительного лагеря школы № 66 Хабаровска, а также их сопровождающие. После аварии, по данным Госавтоинспекции Хабаровского края, в медицинские учреждения Хабаровска обратились 23 человека, по информации прокуратуры, телесные повреждения получили 22 ребенка.