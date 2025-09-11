Их заключили под стражу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Четверо мужчин задержаны в Амурской области по подозрению в разбое и похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

"Следственным отделом по городу Белогорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей города Благовещенска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), п.п. "а", "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 сентября в ночное время четверо мужчин на личном автомобиле одного из подозреваемых приехали в село Томичи Белогорского округа к месту работы их знакомого. Они хотели, чтобы тот вернул деньги, якобы похищенные у одного из подозреваемых. Фигуранты выманили мужчину с работы, с силой посадили его в автомобиль, где угрожали ему, демонстрируя при этом имеющийся у них пистолет.

Потерпевший пытался вырваться из автомобиля, но его избили и вывезли в поле. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал злоумышленникам имеющиеся при нем деньги - 25 тыс. рублей. После этого фигуранты оставили место происшествия и вернулись в Благовещенск.

Подозреваемые были установлены в ходе совместной работы сотрудников уголовного розыска УМВД России по Амурской области и МУ МВД России "Белогорский". Суд избрал для всех четверых мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу.