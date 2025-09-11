Согласно показаниям экс-губернатора Курской области, его бывший заместитель Алексей Дедов "также брал взятки"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в рамках заключенной им сделки со следствием, что получил около 30 млн рублей взяток от бизнесменов по контрактам, связанным с устройством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Во время следственных действий со Смирновым в рамках заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве он признался, что от сделок, связанных с устройством фортификационных сооружений на территории Курской области, получил от организаций-подрядчиков около 30 млн рублей откатов", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, согласно признательным показаниям экс-губернатора, его бывший заместитель Алексей Дедов "также брал взятки". В среду при продлении обвиняемым срока ареста прокурор заявил в Мещанском суде Москвы, что в отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время Смирнову и также признавшему вину Дедову инкриминируется особо крупное мошенничество (ст. 159 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Мещанский суд продлил им арест до середины декабря. Оба фигуранта активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях.

Другие фигуранты

В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Игорь Грабин - бывший заместитель экс-главы АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина. Им обоим вменили растрату в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ).

В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержатся также гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании "КТК сервис" Андрей Воловиков. В отношении Грабина, Лукина, Спиридонова и Воловикова эпизод хищения на сумму около 152 млн рублей выделен в отдельное производство, материалы дела направлены в Ленинский районный суд Курска для рассмотрения по существу.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, деньги были выделены для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.