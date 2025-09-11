Задержаны 10 подозреваемых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы ликвидировали масштабный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. По уголовному делу проведено более 60 обысков, задержаны 10 подозреваемых, включая руководство крупной консалтинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"10 сентября следователями и оперативниками экономической полиции совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России [по Санкт-Петербургу и Ленобласти] были проведены масштабные следственно-оперативные мероприятия, в том числе более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных фирм. В следственные органы были доставлены несколько десятков человек для проведения процессуальных действий. 10 фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в числе задержанных - руководство группы компаний "Лидер консалт". По фактам преступной деятельности организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По информации ГУ МВД, с 2020 года участники группы предоставляли рабочую силу для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки города. При этом официальными работодателями для иностранцев выступали подконтрольные фигурантам фирмы, которыми управляли номинальные директора. Реальной хозяйственной деятельности данные компании не вели и были созданы лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве мигрантов.

"Чтобы скрыться от контроля со стороны компетентных органов, трудовые документы с мигрантами составлялись таким образом, что никакой юридической силы они заведомо не имели - однако могли служить формальным основанием для принятия решения о продлении сроков действия трудовых патентов и сроков временного пребывания указанных иностранных граждан в России", - уточнили в ГУ МВД. Отмечается, что эксперты Санкт-Петербургского государственного университета в области трудового, гражданского и миграционного права в рамках расследования провели уникальную комплексную экспертизу упомянутых документов - она показала, что они являются юридически ничтожными.

Следствие задокументировало факты легализации по указанной преступной схеме восьми граждан стран ближнего зарубежья. Однако, по оперативным данным, число незаконно легализованных трудовых мигрантов исчисляется сотнями.