Задержаны шесть человек

ЯКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранители пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков, изъяты наркотические средства весом более 24,5 кг на сумму около 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Уточняется, что УФСБ России по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с коллегами из Магаданской области пресечен крупный канал незаконного оборота наркотиков.

"В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 кг на сумму около 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Задержаны шесть человек за организацию межрегионального канала поставки наркотических средств из центральных регионов России. Материалы уголовных дел, возбужденных в отношении организатора и участников преступной группы по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (организация преступной организации или участие в ней) УК РФ, направлены в суд для рассмотрения по существу.