Их отправили в СИЗО до 3 ноября

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения двум подросткам 14 и 16 лет, подозреваемым в избиении водителя трамвая и распылении перцового баллончика в салоне общественного транспорта. Их отправили в СИЗО до 3 ноября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска группа подростков в трамвае в ответ на замечания мужчины избила его и распылила содержимое баллончика. Медики оказали пострадавшему помощь. Доклад о ходе расследования дела затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 3 ноября 2025 года", - сообщили в ведомстве.