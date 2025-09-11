При попытке входа открывается страница с ошибкой доступа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сайт движения "Другая Украина", которое возглавляет экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, подвергся уже третьей DDoS-атаке за последние три дня.

"Это жесткая и целенаправленная попытка заткнуть нам рот и ограничить доступ к правдивой информации о преступлениях режима [Владимира] Зеленского", - говорится в Telegram-канале движения.

Уточняется, что технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту. Как убедился корреспондент ТАСС, при попытке зайти на сайт движения открывается страница с ошибкой доступа.

Вечером 9 сентября "Другая Украина" уже сообщала о DDoS-атаке на свой сайт. Следующая атака была зафиксирована утром 10 сентября.