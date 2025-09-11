В Приморье выписали пятерых пострадавших в ДТП с несовершеннолетним водителем

Еще один остается в отделении травматологии

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Из больницы выписали пятерых из шести пострадавших в ДТП, которое спровоцировала 13-летняя девочка в Дальнереченске Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Приморья. Один пациент остается в отделении травматологии.

20 августа 13-летняя девочка в Дальнереченске, не имея опыта вождения, потеряла контроль над машиной, съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне находилось семь человек. В итоге в ДТП погиб взрослый мужчина, среди пострадавших - четверо детей.

"Из всех пострадавших одна женщина все еще проходит лечение в отделении травматологии Владивостокской клинической больницы №2. Все остальные выписаны", - сообщили в министерстве.

20 августа в приемное отделение Дальнереченской ЦРБ поступило шесть пациентов после ДТП. Из них двое несовершеннолетних с тяжелыми травмами в отделение реанимации, двое несовершеннолетних средней тяжести в отделение хирургии и двое взрослых средней тяжести в отделение хирургии. В течение суток состояние всех пациентов было стабилизировано, после чего все были погружены на борт вертолета одномоментно тремя бригадами скорой медицинской помощи, и доставлены во Владивосток.

Следователями СУ СК РФ Приморья в отношении матери несовершеннолетней виновницы ДТП по факту передачи ей права управления транспортным средством возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).