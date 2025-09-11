В Таджикистане спасли туриста из России, сломавшего ногу в горах

Спасатели обнаружили пострадавшего благодаря координатам туристов, вместе с которыми он шел

ДУШАНБЕ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники спасательных служб Таджикистана оказали помощь 44-летнему российскому туристу Антону Телицину из Екатеринбурга, который сломал ногу при падении с высоты в горах на северо-западе страны. Об этом сообщили в специальной группе быстрого реагирования спасателей Согдийской области в долине Зеравшана.

Согласно сообщению на странице группы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), 8 сентября в адрес спасателей поступило сообщение о том, что во время путешествия в районе сельсовета Вору иностранный турист поскользнулся на горе и получил травму. Сотрудники спасательных служб преодолели трудные горные маршруты перевала Чимтарга и обнаружили пострадавшего благодаря координатам туристов, вместе с которыми он шел.

"При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия. Затем 10 сентября 2025 года пострадавший был эвакуирован с использованием специализированной медицинской повозки по сложным горным дорогам в село Вору, откуда был доставлен в Центральную больницу города Пенджикента для госпитализации и лечения", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время здоровье Телицина находится под контролем врачей.

Специальная группа быстрого реагирования спасателей также призвала туристов и любителей природы "строго соблюдать правила безопасности при путешествиях в горные районы, иметь с собой необходимое оборудование и заранее сообщать властям о маршруте путешествия".

С марта в Таджикистане работает горячая линия для туристов: иностранные путешественники, столкнувшиеся с проблемными ситуациями во время поездки по Таджикистану, могут позвонить по специальному номеру телефона + 992 118-200-200, чтобы обратиться за помощью. Обращения направляются в туристическую милицию, комитет по чрезвычайным ситуациям, консульское управление МИД Таджикистана, пограничные войска Госкомитета национальной безопасности, Таможенную службу и другие ведомства, сотрудники которых могут оказать туристам содействие в решении той или иной трудной ситуации.

В новость внесена правка (09:51 мск) - передается с исправлением обстоятельств обнаружения пострадавшего во втором абзаце, верно - благодаря координатам туристов, вместе с которыми он шел.