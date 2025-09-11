Таким образом злоумышленники незаконно получили свыше 2 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пять человек, подозреваемых в получении незаконных страховых выплатах за подставные ДТП в Мытищах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из полиции Подмосковья задержали серийных организаторов преднамеренных ДТП. Участники группы из пяти человек подозреваются в совершении серии мошенничеств с целью незаконного получения страховых выплат", - сказала она.

Волк пояснила, что с начала 2024 года в Мытищах злоумышленники спланировали и устроили не менее шести ДТП. При съезде с дороги с круговым движением они на легковом автомобиле догоняли большегрузы. Затем въезжали в так называемую слепую зону и подставляли под удар свои уже поврежденные ранее машины. "Таким образом им удалось незаконно получить свыше 2 млн рублей. В двух случаях деньги выплачены не были по независящим от аферистов причинам", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 30, ст. 159.5 и ст. 159.5 УК РФ, которые соединены в одно производство. Задержанные арестованы.