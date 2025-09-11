В рамках операции выданы ордера на задержания 10 представителей руководства Can Holding

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Стамбула арестовала активы 121 компании, входящей в крупный турецкий холдинг Can Holding, в который также входит группа медиакомпаний и телеканалов. Как говорится в заявлении прокуратуры, выданы ордера на задержания 10 представителей руководства холдинга.

"Было установлено, что с помощью компаний, действующих под управлением Can Holding, была создана преступная организация. Она занималась разнонаправленной деятельностью, мошенничеством с отягчающими обстоятельствами, уклонением от уплаты налогов, переводом доходов из неизвестных источников на счета компаний и отмыванием доходов, полученных преступным путем. В рамках операции были арестованы активы 121 компании, введено доверительное управление [компаниями холдинга] и выданы ордера на арест 10 подозреваемых", - цитирует заявление прокуратуры телеканал CNN Türk. Четверо подозреваемых уже задержаны, ведутся поиски остальных.

Отмечается, что расследование основывается на отчетах Совета по расследованию финансовых преступлений и результатах финансового аудита. Было установлено, что холдинг с помощью дочерних компаний различными способами уклонялся от уплаты налогов. "Преступная организация, созданная под управлением холдинга во главе с Кемалем Джаном и Мехметом Шакиром Джаном, усложняла механизмы аудита и мониторинга, создавая множество компаний в одних и тех же сферах деятельности. Комплексная оценка финансовых операций, выявленных в ходе расследования, показала, что подозреваемые отмывали незаконно полученные доходы, перенаправляя их в различные секторы экономики, пытались создать себе ложную репутацию и укрепить свое влияние в экономической сфере", - сообщили власти.

Операции по задержанию и изъятию документации в компаниях холдинга начались рано утром. Сообщается, что у следователей есть вопросы к руководству компаний относительно источников получения в общей сложности около $2 млрд. В Can Holding входит группа медиакомпаний, включая крупные телеканалы Habert rk, Show TV и Bloomberg HT.

Холдинг был основан в 1972 году. Работает в секторах энергетики, образования, логистики, строительства, здравоохранения, туризма, гостиничного бизнеса.