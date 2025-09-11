В Москве осудили участников хищений со счетов граждан через онлайн-банкинг

Члены преступного сообщества украли 50 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Участники преступного сообщества, похитившие 50 млн рублей со счетов граждан через онлайн-банкинг, приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В преступное сообщество, специализировавшееся на дистанционном хищении денежных средств со счетов российских граждан, входили сотрудники федеральных операторов сотовой связи, финансово-кредитных учреждений и иные лица, которые осуществляли противоправную деятельность на территории Москвы, Московской и Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя. "Приговором Бутырского суда Москвы подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. рублей", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что злоумышленники, имея доступ к базам данных операторов связи, информационным массивам банковских учреждений и государственных органов, в кратчайшие сроки получали актуальную информацию о дате смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт. "Такая схема позволила преступникам получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн рублей", - сообщили в ФСБ.

Уголовное дело расследовало следственное управление УВД по Северо-Восточному округу Москвы. Участники хищений признаны виновными по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК России (кража, совершенная группой, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 3 ст. 183 УК России (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В ФСБ отметили, что злоумышленники ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и Telegram с целью хищения денежных средств путем обмана или злоупотребления доверием российских граждан. В связи с этим в спецслужбе напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб и следственных подразделений никогда не будут звонить гражданам через WhatsApp и Telegram, предоставлять фотографии своих документов, выяснять данные паспорта и банковских карт, а также дистанционно привлекать к участию в оперативных мероприятиях.