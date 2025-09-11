Электроснабжающей организации причинен ущерб на общую сумму 16 млн рублей

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Житель Иркутска подозревается в мошенничестве на 16 млн рублей при потреблении электроэнергии при майнинге. Об этом сообщает СК РФ.

"Житель Иркутска обвиняется в незаконном потреблении электроэнергии для майнинга в особо крупном размере. Следственными органами следственного управления СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с марта 2022 года по сентябрь 2025 год житель Иркутска, имея в собственности здание, подключенное к электрическим сетям города, разместил на его площади майнинговое оборудование. "Оплату за потребленную электроэнергию фигурант производил по льготным условиям, предназначенным для бытовых нужд. В результате чего электроснабжающей организации причинен имущественный ущерб на общую сумму 16 млн рублей. Преступная деятельность была выявлена и пресечена при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области", - пояснили в СК.

Следователи при обыске изъяли майнинговое оборудование, мобильные телефоны и легковой автомобиль мужчины.