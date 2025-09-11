Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств ДТП

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Грузовой автомобиль сбил трех дорожных рабочих в Коченевском районе Новосибирской области. Они погибли на месте от полученных травм, сообщили в региональном ГУ МВД России.

"В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Коченевском районе. Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля сбил троих дорожных рабочих, выполнявших ремонтные работы. Пострадавшие скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.