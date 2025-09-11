В Югре завели дело из-за уклонения от уплаты налогов на сумму более 59 млн рублей

На имущество фигуранта наложили арест на сумму более 32 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники налоговой службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре выявили факт уклонения от уплаты налогов руководством организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов, на более чем 59 млн рублей. На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по материалам налоговой службы возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения и утилизации отходов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. Общий ущерб составил более 59 млн рублей.

По версии следствия, руководитель организации с января по декабрь 2021 года с целью получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности предприятия представил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в сумме, превышающей 59 млн рублей.

Отмечается, что на имущество фигуранта наложен арест на сумму более 32 млн рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства преступления.