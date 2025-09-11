Жалоба его адвоката на заключение под стражу и прошение о домашнем аресте оставлены без удовлетворения

СЫКТЫВКАР, 11 сентября. /ТАСС/. Житель Сыктывкара, обвиняемый в поджоге тепловоза по указке неустановленных лиц, оставлен под стражей. Жалоба его адвоката на заключение под стражу и прошение о домашнем аресте оставлены без удовлетворения, сообщила пресс-служба судов Республики Коми.

"Лебедев С. С., обвиняемый в диверсии, останется под стражей <…>. В суде апелляционной инстанции защитник просил об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми постановление Сыктывкарского городского суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

Ранее, 28 августа, Сыктывкарский городской суд заключил Лебедева под стражу на два месяца по обвинению в диверсии. По версии следствия, обвиняемый, действуя по указанию неустановленных лиц, с целью разрушения и повреждения объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в ночь на 27 августа на территории депо Сыктывкара разбил стекло кабины тепловоза и поджег его с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В результате кабина тепловоза выгорела, необходим ремонт, "сорваны пассажирские перевозки, создана угроза железнодорожной аварии, причинен значительный ущерб ОАО "РЖД".