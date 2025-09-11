По словам адвоката Александра Почуева, мужчина не задержан и скрываться не намерен

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Многоженец и многодетный отец Иван Сухов, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери, готов сам явиться в СК для дачи показаний. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

"О возбуждении дела я и мой доверитель узнали из сообщения СК. Иван Сухов готов добровольно явиться для дачи показаний по первому приглашению следствия. Пока такого приглашения не поступило. Иван не задержан, скрываться не намерен, следствие знает, где он находится. Защита направила уведомление о том, что он готов по первому требованию явиться на проведение следственных действий", - сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по Владимирской области сообщили, что в отношении Сухова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Сухов стал популярен в сети после того, как в декабре 2024 года дал интервью журналистке Саше Сулим, в нем мужчина рассказал, что является отцом 29 детей, которых родили 12 женщин. Первые 7 детей были рождены, когда Сухову было 16 лет.