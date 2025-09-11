Мужчина умер в доме, лежа на диване

БАНГКОК, 11 сентября. /ТАСС/. Таиландские полицейские обнаружили тело 58-летнего россиянина на острове Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции одноименной таиландской провинции.

"По прибытии полиции был установлен факт смерти россиянина, который умер, лежа на диване. Тело без одежды было обнаружено в гостиной дома. Следов борьбы не выявлено. Владелец дома, который сдал его в аренду покойному на два года, подтвердил его личность и заявил, что у него не было родственников. Последний раз россиянина видели 5 сентября. Врач предварительно установил, что смерть наступила примерно четыре-пять дней назад. Поскольку причина смерти до сих пор неизвестна, следователи отправили тело на вскрытие", - информировали полицейские.

В генеральном консульстве России на Пхукете ТАСС сообщили, что уведомление от полиции о смерти россиянина было передано дипломатам. "По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Оформлением документов, связанных со смертью россиянина, занимаются его близкие", - указали в российском генконсульстве.